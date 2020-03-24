В Черновицкой области госпитализировали четверых детей с подозрением на коронавирус

В Черновицкую областную детскую больницу за последние сутки госпитализированы четыре ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

По информации ОГА, сейчас в медицинском учреждении лечатся 5 человек, у которых диагностировали коронавирус, еще 9 - с подозрением на COVID-19.

"В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализированы 4 детей с подозрением на COVID-19... Двое матерей и трое их малышей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результаты тестов. Все остальные имеют температуру, нарушенное состояние и получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

В областной клинической больнице сейчас находятся 24 зараженных коронавирусом украинца или с подозрением на инфекцию.

"Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали", - сообщили в ОГА.

Напомним, сейчас в Украине известно о 84 случаях заражения коронавирусом. В Черновицкой области проверяются 80 подозрений на COVID-19.

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