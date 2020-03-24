У Чернівецькій області госпіталізували 4 дитини з підозрою на коронавірус

До Чернівецької обласної дитячої лікарні за останню добу госпіталізували чотири дитини із підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

За інформацією ОДА, наразі у медичному закладі лікуються 5 осіб, у яких діагностували коронавірус, ще 9 - із підозрою на COVID-19.

"До обласної дитячої клінічної лікарні за останню добу госпіталізували 4 дітей із підозрою на COVID-19... Двоє матерів та троє їхніх малюків, у яких COVID-19 виявили 17 березня, клінічно здорові. Вони чекають на результати тестів. Усі решта мають температуру, порушений стан та отримують необхідне лікування", - йдеться у повідомленні.

У обласній клінічній лікарні зараз знаходяться 24 заражених коронавірусом українців або із підозрою на інфекцію.

"Усі вони почуваються добре. Один пацієнт через супутні хвороби знаходиться на кисневій терапії. Нових недужих за останню добу до цієї лікарні не госпіталізували", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, зараз в Україні відомо про 84 випадки зараження коронавірусом. У Чернівецькій області перевіряються 80 підозр на COVID-19.

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