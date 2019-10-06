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В Черновицкой области в больницах после отравления остаются полсотни людей

Новости » Происшествия    06.10.2019 - 08:26
В Черновицкой области в больницах после отравления остаются полсотни людей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В больницах находятся 12 детей

В медицинских заведениях Черновицкой области после отравление на свадьбе в поселке городского типа Путила остаются 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на 7:00 воскресенья, 6 октября, в больницах с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 38 взрослых и 12 детей. Все пострадавшие 29-30 сентября употребляли пищу в ресторане "Оскар".

В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области увеличилось количество пострадавших от отравление на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск. Всего тогда на лечении находилось 16 человек, из них 4 ребенка.

Как писало РБК-Украина, 1 октября в Черновицкой области произошло массовое отравление детей и взрослых. Тогда была информация о по меньшей мере 56 пострадавших от отравления, из которых 10 - дети. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии. Позже количество пострадавших возросло почти до 90 человек.

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Новости Украины отравлениеЧерновицкая область
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