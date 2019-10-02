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От отравления в Черновицкой области пострадали почти 90 человек

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 14:52
От отравления в Черновицкой области пострадали почти 90 человек
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Пострадали 28 детей

Число пострадавших в результате массового отравления в Черновицкой области возросло до 86 человек. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на утро 2 октября в медицинские учреждения за помощью обратились 86 человек, которые 29 сентября употребляли блюда в ресторане "Оскар" в поселке городского типа Путила. Среди пострадавших 28 детей.

Отмечается, что на стационарном лечении сейчас находятся 28 человек, из них - 6 детей. У всех госпитализированных диагностирован острый гастроэнтероколит. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование подобных случаев.

От отравления в Черновицкой области пострадали почти 90 человек

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября в Черновицкой области произошло массовое отравление детей и взрослых. Тогда была информация о по меньшей мере 56 пострадавших от отравления, из которых 10 - дети. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии.

Также РБК-Украина писало, что 30 сентября в Ровенской области в медицинские заведения с жалобами на отравление обратились 12 человек. Все пострадавшие накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в одном и том же магазине.

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