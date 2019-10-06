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У Чернівецькій області у лікарнях після отруєння залишаються півсотні людей

Новини » Надзвичайні події    06.10.2019 - 08:26
У Чернівецькій області у лікарнях після отруєння залишаються півсотні людей
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У лікарнях знаходяться 12 дітей

У медичних закладах Чернівецької області після отруєння на весіллі в селищі міського типу Путила залишаються 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на 7:00 неділі, 6 жовтня, у лікарнях з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 38 дорослих та 12 дітей. Всі постраждалі 29-30 вересня вживали їжу в ресторані "Оскар".

Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області збільшилася кількість постраждалих від отруєння на святкуванні весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ. Всього тоді на лікуванні перебувало 16 осіб, з них 4 дитини.

Як писало РБК-Україна, 1 жовтня у Чернівецькій області сталося масове отруєння дітей та дорослих. Тоді була інформація про щонайменше 56 постраждалих від отруєння, з яких 10 - діти. У постраждалих діагностували гострий гастроентероколіт невстановленої етіології. Пізніше кількість постраждалих зросла майже до 90 осіб.

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