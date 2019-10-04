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В Черновицкой области увеличилось количество жертв отравления на свадьбе

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 10:23
В Черновицкой области увеличилось количество жертв отравления на свадьбе
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

В больницу с пищевым отравлением попали еще трое людей

Число пострадавших в результате массового отравления в Черновицкой области выросло на три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как сообщается, в течение 3 октября в инфекционное отделение Сторожинецкой ЦРБ с признаками пищевого отравления дополнительно госпитализированы 3 человека, которые 29 сентября употребляли пищу на праздновании свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск.

Всего сейчас на лечении находятся 16 человек, из них 4 ребенка. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября в Черновицкой области произошло массовое отравление детей и взрослых. Тогда была информация о по меньшей мере 56 пострадавших от отравления, из которых 10 - дети. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии.

2 октября стало известно, щро количество пострадавших от отравления увеличилось до 86 человек.

РБК-Украина писало, что 30 сентября в Ровенской области до медицинских заведений с жалобами на отравление обратились 12 человек. Все пострадавшие накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в одном и том же магазине.

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Новости Украины отравлениеЧерновицкая область
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