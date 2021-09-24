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В Черноморске подросток протаранил шесть припаркованных автомобилей

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Пятница 24 сентября 2021 09:27
В Черноморске подросток протаранил шесть припаркованных автомобилей Фото: в Черноморске подросток устроил массовое ДТП (фото od.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Черноморске Одесской области подросток вызвал массовое ДТП. Он протаранил шесть припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

17-летний подросток без разрешения взял у матери машину, не справился с управлением и столкнулся с припаркованными на обочине автомобилями.

Происшествие произошло около шести часов вечера на одной из центральных улиц города.

В результате аварии никто не пострадал, однако все машины получили механические повреждения.

На подростка составили два административных протокола: по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Фото: в Одессе подросток спровоцировал массовое ДТП (фото od.npu.gov.ua)

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