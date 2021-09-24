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У Чорноморську підліток протаранив шість припаркованих автомобілів

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П'ятниця 24 вересня 2021 09:27
У Чорноморську підліток протаранив шість припаркованих автомобілів Фото: в Чорноморську підліток влаштував масове ДТП (od.npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

У Чорноморську Одеської області підліток спричинив масове ДТП. Він протаранив шість припаркованих автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

17-річний хлопець без дозволу взяв у матері авто, не впорався з керуванням та зіткнувся із запаркованими на узбіччі транспортними засобами.

Подія сталася близько шостої години вечора на одній з центральних вулиць міста.

В результаті аварії ніхто не постраждав, проте всі автівки зазнали механічних пошкоджень.

На підлітка склали два адміністративні протоколи: за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Фото: в Одесі підліток спровокував масову ДТП (od.npu.gov.ua)

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