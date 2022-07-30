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Черногория осудила вооруженную агрессию России против Украины

Фото: Черногория осудила вооруженную агрессию России против Украины (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Парламент Черногории поддержал резолюцию по осуждению открытого акта агрессии и военного вмешательства, осуществленного Вооруженными силами России против Украины, как независимого и международно признанного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Побједа и МИД Украины.

Решение поддержали 55 депутатов, против проголосовали 18.

В документе говорится, что парламент призывает власти Российской Федерации немедленно прекратить военные действия и акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизни миллионов людей, в основном гражданских.

В украинском МИД назвали принятие резолюции еще одним мощным жестом высокоценной поддержки со стороны Черногории.

Напомним, Черногория начала замораживать недвижимость российских граждан.

Добавим, что в апреле в Черногории было утверждено новое проевропейское правительство. Премьер-министр Дритан Абазович заявил, что ключевой целью Кабмина будет разблокировать реформы для вхождения в ЕС.

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Черногория