Черногория осудила вооруженную агрессию России против Украины

Парламент Черногории поддержал резолюцию по осуждению открытого акта агрессии и военного вмешательства, осуществленного Вооруженными силами России против Украины, как независимого и международно признанного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Побједа и МИД Украины .

Решение поддержали 55 депутатов, против проголосовали 18.

В документе говорится, что парламент призывает власти Российской Федерации немедленно прекратить военные действия и акт агрессии, который прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизни миллионов людей, в основном гражданских.

В украинском МИД назвали принятие резолюции еще одним мощным жестом высокоценной поддержки со стороны Черногории.