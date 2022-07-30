Чорногорія засудила збройну агресію Росії проти України

Рішення підтримали 55 депутатів, проти проголосували 18.

У документі йдеться, що парламент закликає владу Російської Федерації терміново припинити військові дії та акт агресії, який прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, руйнує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.

В українському МЗС назвали прийняття резолюції ще одним потужним жестом високоцінної підтримки з боку Чорногорії.