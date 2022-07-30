Чорногорія засудила збройну агресію Росії проти України

Парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого Збройними силами Росії проти України, як незалежної та міжнародно визнаної держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Побjeда і МЗС України.
Рішення підтримали 55 депутатів, проти проголосували 18.
У документі йдеться, що парламент закликає владу Російської Федерації терміново припинити військові дії та акт агресії, який прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, руйнує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.
В українському МЗС назвали прийняття резолюції ще одним потужним жестом високоцінної підтримки з боку Чорногорії.
Нагадаємо, Чорногорія почала заморожувати нерухомість росйських громадян.
Додамо, що у квітні в Чорногорії було затверджено новий проєвропейський уряд. Прем'єр-міністр Дрітан Абазович заявив, що ключовою метою Кабміну буде розблокувати реформи для входження до ЄС.