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Чорногорія засудила збройну агресію Росії проти України

Фото: Чорногорія засудила збройну агресію Росії проти України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Чорногорії підтримав резолюцію щодо засудження відкритого акту агресії та військового втручання, здійсненого Збройними силами Росії проти України, як незалежної та міжнародно визнаної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Побjeда і МЗС України.

Рішення підтримали 55 депутатів, проти проголосували 18.

У документі йдеться, що парламент закликає владу Російської Федерації терміново припинити військові дії та акт агресії, який прямо підриває суверенітет і територіальну цілісність України, руйнує військові та цивільні об’єкти та ставить під загрозу життя мільйонів людей, переважно цивільних.

В українському МЗС назвали прийняття резолюції ще одним потужним жестом високоцінної підтримки з боку Чорногорії.

Нагадаємо, Чорногорія почала заморожувати нерухомість росйських громадян.

Додамо, що у квітні в Чорногорії було затверджено новий проєвропейський уряд. Прем'єр-міністр Дрітан Абазович заявив, що ключовою метою Кабміну буде розблокувати реформи для входження до ЄС.

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Черногория