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В Черногории утверждено новое проевропейское правительство. Премьер назвал 5 приоритетов

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Черногория, Пятница 29 апреля 2022 02:49
В Черногории утверждено новое проевропейское правительство. Премьер назвал 5 приоритетов Фото: члены нового правительства Черногории, утвержденного 28 апреля (Aleksandar Ljumovic / RFE/RL)
Автор: Владимир Костырин

В Черногории утверждено новое правительство меньшинства, в состав которого вошли умеренные партии, являющиеся как проевропейскими, так и просербскими. Премьер-министр Дритан Абазович заявил, что ключевой целью Кабмина будет разблокировать реформы для вхождения в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера Черногории и Reuters.

"Правительство Черногории готово достичь ожидаемых результатов и будет искренне стремиться стать следующим государством-членом ЕС!" - пишет Абазович.

Новое правительство страны 28 апреля заручилось поддержкой 46 депутатов в 81-местном парламенте. Таким образом есть вероятность, что оно может столкнуться с трудностями при продвижении ключевых законов, которые должны быть поддержаны большинством в 2/3 голосов.

По словам премьера, новое правительство будет опираться на два основных столпа: верховенство закона и экономическое развитие. Кроме того, Черногория "прежде всего нуждается в политической и социальной стабильности".

Новое правительство пришло на смену Кабинета бывшего премьер-министра Здравко Кривокапича, которому был объявлен вотума недоверия спустя 3 месяца у власти.

Черногория является членом НАТО, и начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году.

Консервативные просербские и пророссийские партии бойкотировали голосование по новому правительству.

Гражданская партия Абазовича URA входила в бывшую правящую коалицию и критиковала бывшее правительство за вялое отношение к пандемии COVID-19, плохую репутацию в привлечении инвестиций и замедление европейской интеграции.

Абазович заявил черногорским законодателям, что основное внимание нового правительства будет сосредоточено на реформах, необходимых ЕС, чтобы страна могла попросить ускорить процесс вступления в свете новой ситуации, созданной войной РФ против Украины.

Премьер сказал, что пятью приоритетами правительства будут: борьба с коррупцией, более устойчивые инвестиции и развитие, защита окружающей среды и лучшая забота о детях и молодежи.

Напомним, что Черногория присоединилась к санкциям ЕС в ответ на российское вторжение в Украину.

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