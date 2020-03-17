В Черногории подтвердили два первых случая коронавируса

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что в стране были подтверждены два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mina.

По его словам, положительные результаты теста на коронавирус получили

Отметим, Черногория до сегодняшнего дня была единственной страной Евросоюза, где не было ни одного подтвержденного случая коронавируса.

Напомним, в Италии за сутки от вируса умерли 345 человек. Общее количество смертей, таким образом, увеличилось до 2503. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 31 506 человек.

Добавим, что по состоянию на 17 марта в Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом, а также два летальных случая. От коронавируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области и 33-летняя жительница Черновицкой области.