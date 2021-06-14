Чернобыльцам могут повысить пенсии: Раде рекомендуют окончательно одобрить закон

Чернобыльцам могут повысить пенсии. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4555 во втором чтении.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
В комитете отметили, что текст законопроекта был доработан с учетом позиций всех заинтересованных сторон.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.
Согласно редакции проекта в первом чтении, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение будет касаться 39481 пенсионера.
Напомним, в начале мая в парламенте создали рабочую группу для доработки закона.
Как писало РБК-Украина, пенсии ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной станции хотят увеличить. Рада в конце апреля приняла за основу соответствующий законопроект №4555.
Так, в начале апреля Конституционный суд признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Это первое решение суда с начала конституционного кризиса.