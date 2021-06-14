Чорнобильцям можуть підвищити пенсії: Раді рекомендують остаточно схвалити закон

Чорнобильцям можуть підвищити пенсії. Верховній раді рекомендують ухвалити відповідний законопроект №4555 у другому читанні.
Таку рекомендацію надав комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
У комітеті зазначили, що текст законопроекту був допрацьований з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін.
"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.
Відповідно до редакції проекта у першому читанні, пенсії ліквідаторам 1 групи інвалідності, які сьогодні в середньому отримують 12270 грн, будуть підвищені до 16080 грн. Пенсіонерам з-поміж учасників ліквідаторів другої групи інвалідності - з 10967 до 12987 грн, для третьої - з 8129 до 8917 грн. Таке підвищення буде стосуватися 39481 пенсіонера.
Нагадаємо, на початку травня у парламенті створили робочу групу для доопрацювання закону.
Як писало РБК-Україна, пенсії ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній станції хочуть збільшити. Рада наприкінці квітня схвалила за основу відповідний законопроект №4555.
Так, на початку квітня Конституційний суд визнав неконституційним зменшення мінімального розміру пенсій для чорнобильців. Це перше рішення суду з початку конституційної кризи.