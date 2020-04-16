В Чернобыльской зоне появились три новых очага тления, - ГСЧС

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Очаги не являются масштабными и не имеют угрожающего характера

В Чернобыльской зоне в результате сильного ветра появились три новых очага тления, которые не имеют угрожающего характера. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Facebook.

В ГСЧС рассказали, что из-за шквальных порывов ветра, во второй половине дня в Чернобыльской зоне произошло осложнение обстановки.

"Появились три новые очаги тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Сводный отряд ГСЧС привлечен к работам по локализации очагов пожаров в Корогодском, Денисовецком, Дитяцком и Барышевском лесничествах", - сообщил директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

Он добавил, что новые очаги не несут угрозы для критических объектов типа "Укрытие" и "Вектор".

Что касается ситуации с пожаром в Чернобыльской зоне в целом, то, по словам Демчука, пожарные гасят отдельные участки, где еще наблюдается тление поваленных сухих деревьев и тлеющих торфяников.

"Радиационный фон по Киеву и области и в зоне в пределах нормы. Работы по тушению продолжаются в круглосуточном режиме. Всего на территории зоны отчуждения к тушению привлечены более 1110 человек и 120 единиц техники", - резюмировал Демчук.

Коментар #ДСНС про стан виконання заходів з ліквідації пожеж у Зоні відчуження станом на 16 квітня Коментар #ДСНС про стан виконання заходів з ліквідації пожеж у Зоні відчуження станом на 16 квітня Опубліковано ДСНС України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне отчуждения снова начался пожар. Огонь, который возник в зоне отчуждения 4 апреля, спасателям удалось потушить лишь на 10 день.

Полиция уже задержала вероятных виновников масштабного пожара: все они рассказали, что сначала подожгли траву, после чего ветер распространил огонь дальше.