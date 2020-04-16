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Пожары в Чернобыле: полиция нашла еще одного поджигателя

Новости » Общество     16.04.2020 - 19:12
Пожары в Чернобыле: полиция нашла еще одного поджигателя
Фото: вручение подозрения (kv.npu.gov.ua)

Поджигателем оказался житель села Старые Соколы

В четверг, 16 апреля, правоохранители сообщили о подозрении в причастности к лесному пожару в Чернобыльской зоне отчуждения еще одному поджигателю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По данным полиции, 37-летний житель села Старые Соколы вызвал возгорание на территории зоны отчуждения 13 апреля. Это был уже третий очаг огня в зоне ЧАЭС.

"Мужчина сжигал мусор, потом остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что мужчине сообщили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев, ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция вручила подозрение жителю села Раговка в совершении пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Мужчина признался, что поджигал сухую траву вблизи чернобыльского леса, но пожар стал неконтролируемым.

Также РБК-Украина писало, что в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

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