У Чорнобильській зоні з’явились три нових осередки тління, - ДСНС

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Осередки не є масштабними та не мають загрозливого характеру

У Чорнобильській зоні внаслідок сильного вітру з’явились три нових осередки тління, які не мають загрозливого характеру. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Facebook.

У ДСНС розповіли, що через шквальні пориви вітру, у другій половині дня в Чорнобильській зоні відбулось ускладнення обстановки.

"З’явились три нові осередки тління, які не є масштабними та не мають загрозливого характеру. Зведений загін ДСНС залучений до робіт з локалізації осередків пожеж у Корогодському, Денисовецькому, Дитяцькому та Баришівському лісництвах", - повідомив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

За його словами, нові осередки не несуть загрози для критичних об’єктів типу "Укриття" та "Вектор".

Що стосується ситуації з пожежою у Чорнобильській зоні загалом, то, за словами Демчука, вогнеборці гасять окремі ділянки, де ще спостерігається тління повалених сухих дерев і торфяників.

"Радіаційний фон по Києву та області та у зоні в межах норми. Роботи щодо гасіння продовжуються у цілодобовому режимі. Всього на території зони відчуження до гасіння залучено понад 1110 осіб та 120 одиниць техніки", - резюмував Демчук.

Коментар #ДСНС про стан виконання заходів з ліквідації пожеж у Зоні відчуження станом на 16 квітня Коментар #ДСНС про стан виконання заходів з ліквідації пожеж у Зоні відчуження станом на 16 квітня Опубліковано ДСНС України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що через сильний вітер у Чорнобильській зоні відчуження знову почалася пожежа. Вогонь, який виник у зоні відчуження 4 квітня, рятувальникам вдалося загасити лише на 10 день.

Поліція вже затримала ймовірних винуватців масштабної пожежі: всі вони розповіли, що спочатку підпалили траву, а вітер поширив вогонь далі.