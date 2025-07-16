В Чернівцях зросла кількість загиблих після масованого удару росіян 12 липня

"Сумна новина… На жаль, маємо ще одного загиблого внаслідок російського удару по Чернівцях 12 липня. 74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні", - написав Запаранюк.

За його словами, за життя чоловіка боролися майже п'ять діб. Але Клипич отримав множинні уламкові поранення, врятувати постраждалого не вдалося.

"Клята Росія вбила вже трьох людей у Чернівцях… Мої глибокі співчуття рідним і близьким", - додав керівник ОДА.