Як сили ППО відпрацювали цієї ночі: звіт Повітряних сил

У ніч на 12 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 "Шахедів" у п’яти різних локаціях . Крім того, уламки збитих дронів впали ще на 19 місць .

Ще 258 дронів-імітаційних цілей були подавлені або втрачені унаслідок дії РЕБ.

До відбиття повітряного нападу були залучені:

Повітряна атака розпочалася ще ввечері 11 липня. Запуски здійснювалися з різних напрямків: Брянська, Курської, Орловської областей, а також Приморсько-Ахтарська та Міллерово.

Противник випустив 623 засоби повітряного нападу, серед яких 339 ударних дронів Shahed та 26 крилатих ракет Х-101.

Атака на Україну 12 липня

У ніч на 12 липня Росія завдала масованої атаки по Україні, випустивши щонайменше 10 ударів по Харкову.

За даними влади, окупанти застосували вісім ударних дронів і дві керовані авіабомби. Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.

Атаки зафіксували також у західних регіонах. У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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