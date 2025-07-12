Як сили ППО відпрацювали цієї ночі: звіт Повітряних сил
У ніч на 12 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Противник випустив 623 засоби повітряного нападу, серед яких 339 ударних дронів Shahed та 26 крилатих ракет Х-101.
Окрім цього, ворог використав сотні дронів-імітацій, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони.
Повітряна атака розпочалася ще ввечері 11 липня. Запуски здійснювалися з різних напрямків: Брянська, Курської, Орловської областей, а також Приморсько-Ахтарська та Міллерово.
Ракети Х-101 росіяни випустили з повітряного простору Саратовської області.
Як відбивали атаку
До відбиття повітряного нападу були залучені:
- Авіація;
- Підрозділи зенітних ракетних військ;
- Мобільні вогневі групи;
- Підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- Безпілотні системи Сил оборони.
Станом на 10:00 українська ППО збила 344 повітряні цілі, зокрема:
- 319 Shahed-136/131;
- 25 крилатих ракет Х-101.
Ще 258 дронів-імітаційних цілей були подавлені або втрачені унаслідок дії РЕБ.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 "Шахедів" у п’яти різних локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще на 19 місць.
Атака на Україну 12 липня
У ніч на 12 липня Росія завдала масованої атаки по Україні, випустивши щонайменше 10 ударів по Харкову.
За даними влади, окупанти застосували вісім ударних дронів і дві керовані авіабомби. Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.
Атаки зафіксували також у західних регіонах. У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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