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Як сили ППО відпрацювали цієї ночі: звіт Повітряних сил

Субота 12 липня 2025 10:33
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Як сили ППО відпрацювали цієї ночі: звіт Повітряних сил Фото: РФ випустила понад 600 дронів і ракети Х-101 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 12 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Противник випустив 623 засоби повітряного нападу, серед яких 339 ударних дронів Shahed та 26 крилатих ракет Х-101.

Окрім цього, ворог використав сотні дронів-імітацій, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони.

Повітряна атака розпочалася ще ввечері 11 липня. Запуски здійснювалися з різних напрямків: Брянська, Курської, Орловської областей, а також Приморсько-Ахтарська та Міллерово.

Ракети Х-101 росіяни випустили з повітряного простору Саратовської області.

Як відбивали атаку

До відбиття повітряного нападу були залучені:

  • Авіація;
  • Підрозділи зенітних ракетних військ;
  • Мобільні вогневі групи;
  • Підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • Безпілотні системи Сил оборони.

Станом на 10:00 українська ППО збила 344 повітряні цілі, зокрема:

  • 319 Shahed-136/131;
  • 25 крилатих ракет Х-101.

Ще 258 дронів-імітаційних цілей були подавлені або втрачені унаслідок дії РЕБ.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 20 "Шахедів" у п’яти різних локаціях. Крім того, уламки збитих дронів впали ще на 19 місць.

Атака на Україну 12 липня

У ніч на 12 липня Росія завдала масованої атаки по Україні, випустивши щонайменше 10 ударів по Харкову.

За даними влади, окупанти застосували вісім ударних дронів і дві керовані авіабомби. Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.

Атаки зафіксували також у західних регіонах. У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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