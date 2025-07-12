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Загиблі люди та пошкоджені будівлі. Як виглядають Чернівці після атаки РФ

Субота 12 липня 2025 09:46
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Загиблі люди та пошкоджені будівлі. Як виглядають Чернівці після атаки РФ Фото: у Чернівцях пошкоджені будинки, є загиблі та поранені (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала удару по Чернівцях та околицях. Є загиблі, поранені й значні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У ніч на 12 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Чернівці та околицях. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу в кількох локаціях, є загиблі та поранені.

Як повідомляє ДСНС, під обстріл потрапили адмінбудівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючі споруди, а також автомобілі.

Фото: Атака РФ по Чернівцях (t.me/dsns_telegram)

Загалом вогонь охопив щонайменше три окремі об’єкти в місті. Усюди працювали рятувальники - пожежі вдалося ліквідувати.

У житловому секторі довелося евакуювати мешканців. ДСНС надали першу медичну допомогу постраждалим, а згодом передала їх медикам.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще чотири отримали тяжкі поранення, десятеро - легкі травми.

Також повідомляється про пошкодження житлового будинку й авто в Чернівецькому районі.

На місці трагедії розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. До роботи долучилися психологи ДСНС, медики та представники комунальних служб.

Рятувальні роботи тривають.

Атака на Україну 12 липня

У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці стали одним із епіцентрів удару - за офіційними даними, область атакували чотирма дронами типу "Шахед" і однією ракетою.

У Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки. Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка.

У Сторожинецькій громаді зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.

Паралельно під обстрілами перебували й інші регіони України. У Львові дрон влучив у житловий будинок, зруйнував під’їзд, спричинив витік газу та займання даху. У Залізничному районі пошкоджено інші споруди, серед яких - дитячий садок.

У Луцьку також зафіксовано вибухи й масштабну пожежу, яка повністю знищила приватний будинок. Усі наслідки атаки нині ліквідують рятувальні служби.

Росія завдала щонайменше 10 ударів по Харкову в ніч на 12 липня, застосувавши вісім бойових дронів та дві керовані авіабомби.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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