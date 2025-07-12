Загиблі люди та пошкоджені будівлі. Як виглядають Чернівці після атаки РФ

Росія завдала удару по Чернівцях та околицях. Є загиблі, поранені й значні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У ніч на 12 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Чернівці та околицях. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу в кількох локаціях, є загиблі та поранені.

Як повідомляє ДСНС, під обстріл потрапили адмінбудівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючі споруди, а також автомобілі.

Фото: Атака РФ по Чернівцях (t.me/dsns_telegram)

Загалом вогонь охопив щонайменше три окремі об’єкти в місті. Усюди працювали рятувальники - пожежі вдалося ліквідувати.

У житловому секторі довелося евакуювати мешканців. ДСНС надали першу медичну допомогу постраждалим, а згодом передала їх медикам.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще чотири отримали тяжкі поранення, десятеро - легкі травми.

Також повідомляється про пошкодження житлового будинку й авто в Чернівецькому районі.

На місці трагедії розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. До роботи долучилися психологи ДСНС, медики та представники комунальних служб.

Рятувальні роботи тривають.