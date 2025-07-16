В Черновцах возросло количество погибших после массированного удара россиян 12 июля

"Печальная новость... К сожалению, имеем еще одного погибшего в результате российского удара по Черновцам 12 июля. 74-летний Василий Клипич, житель г. Снятин Ивано-Франковской области, сегодня умер в больнице", - написал Запаранюк.

По его словам, за жизнь мужчины боролись почти пять суток. Но Клипич получил множественные осколочные ранения, спасти пострадавшего не удалось.

"Проклятая Россия убила уже трех человек в Черновцах... Мои глубокие соболезнования родным и близким", - добавил руководитель ОГА.