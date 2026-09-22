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У Чернівцях з 22 вересня знизять тиск води: можливі перебої на верхніх поверхах

15:35 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
Міськрада Чернівців попередила про перебої з водою (фото: Getty Images)

У Чернівцях із 22 вересня водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок вода може бути відсутня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чернівецької міської ради у Telegram.

Жителів просять економити воду

Причина - посуха та маловоддя у річках. Державне агентство водних ресурсів України до 30 вересня зменшило дозволений ліміт забору води для КП "Чернівціводоканал" на 22%.

У зв’язку з обмеженням жителів Чернівців та підприємства закликають тимчасово зменшити споживання води та використовувати її лише для найнеобхідніших потреб.

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Також містян просять перевірити водопровідні мережі на витоки та уникати надмірного використання води.

За можливості масштабні роботи, які потребують значної кількості води, радять відкласти до 30 вересня.

Маловоддя в Україні: де водність значно менша за норму

В Україні масштабна гідрологічна посуха. Не рятує ситуацію навіть зниження температури повітря на початку вересня. Меншою за норму (51-72%) водність впродовж перших 15 днів вересня відмічалася:

  • на Дніпрі (пост Неданчичі);
  • на Десні та її притоці - річці Сейм (в межах України);
  • на річках суббасейну Середнього Дніпра - Псел (пост Суми) і Ворскла (пост Чернеччина);
  • на річці суббасейну Нижнього Дніпра - Самара (пост Кочережки);
  • на притоці Південного Бугу - річці Інгул (пост Кропивницький);
  • на річці Сіверський Донець (пости Чугуїв, Зміїв);
  • на річці Західний Буг (Кам'янка-Бузька);
  • на притоці Прип'яті - річці Горинь (пост Ямпіль);
  • по бічному припливу до Дніпровського водосховища.

Читайте також про те, що у серпні Український гідрометеорологічний центр заявив, що на більшості річок басейну Дністра встановилося маловоддя. Причиною цього стало слабке весняне водопілля та значний дефіцит опадів з квітня. Водність річок басейну в липні впала вже до 10-40% норми (а на ділянці до Заліщиків - до 8-19%).

Раніше ми ділились інтерв'ю із кліматологом Соф'єю Садогурською про те, які наслідки яких глобальних змін ми вже відчуваємо та чого чекати українцям далі.

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ЧернівціВодопостачання