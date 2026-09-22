У Чернівцях з 22 вересня знизять тиск води: можливі перебої на верхніх поверхах

У Чернівцях із 22 вересня водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском. Через це на верхніх поверхах багатоповерхівок вода може бути відсутня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Чернівецької міської ради у Telegram.
Причина - посуха та маловоддя у річках. Державне агентство водних ресурсів України до 30 вересня зменшило дозволений ліміт забору води для КП "Чернівціводоканал" на 22%.
У зв’язку з обмеженням жителів Чернівців та підприємства закликають тимчасово зменшити споживання води та використовувати її лише для найнеобхідніших потреб.
Також містян просять перевірити водопровідні мережі на витоки та уникати надмірного використання води.
За можливості масштабні роботи, які потребують значної кількості води, радять відкласти до 30 вересня.
В Україні масштабна гідрологічна посуха. Не рятує ситуацію навіть зниження температури повітря на початку вересня. Меншою за норму (51-72%) водність впродовж перших 15 днів вересня відмічалася:
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