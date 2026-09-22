В Черновцах с 22 сентября снизят давление воды: возможны перебои на верхних этажах

В Черновцах с 22 сентября водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением. Поэтому на верхних этажах многоэтажек вода может отсутствовать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкого городского совета в Telegram.
Причина - засуха и маловодие в реках. Государственное агентство водных ресурсов Украины до 30 сентября уменьшило разрешенный лимит забора воды для КП "Черновцыводоканал" на 22%.
В связи с ограничением жителей Черновцов и предприятия призывают временно снизить потребление воды и использовать ее только для самых необходимых нужд.
Также граждан просят проверить водопроводные сети на истоки и избегать чрезмерного использования воды.
По возможности масштабные работы, требующие большого количества воды, советуют отложить до 30 сентября.
В Украине масштабная гидрологическая засуха. Не спасает ситуацию даже понижение температуры воздуха в начале сентября. Меньше нормы (51-72%) водность в течение первых 15 дней сентября отмечалась:
Читайте также о том, что в августе Украинский гидрометеорологический центр заявил, что на большинстве рек бассейна Днестра установилось маловодие. Причиной этого стали слабые весенние половодья и значительный дефицит осадков с апреля. Водность рек бассейна в июле упала уже до 10-40% нормы (а на участке до Залещиков - до 8-19%).
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