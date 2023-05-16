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У Чернівцях заборонили діяльність церков, які мають зв'язок з Росією

Фото: в Чернівцях заборонили діяльність церков, які мають зв'язок з Росією (facebook.com/oblrada.cv.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернівецькій облраді підтримали заборону на території регіону релігійних організацій, які мають доведений зв'язок з РФ. За відповідне рішення проголосували 40 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької облради.

"Депутати Чернівецької обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (Росією), забороненою на території Чернівецької області", - йдеться в заяві.

Згідно з проєктом рішення, обласна адміністрація має проаналізувати, чи законно релігійні організації використовують храми та церкви, які їм передали у безплатне користування.

"Зокрема, здійснити аналіз та вжити відповідних заходів щодо законності використання культових будівель та майна державної власності, переданих у власність (повернутих у безоплатне користування) релігійним організаціям (громадам), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором", - додається в повідомленні.

Раніше ми писали, що Вінницька обласна рада розірвала з УПЦ Московського патріархату договори оренди земельних ділянок та заборонила їх використання.

Додамо, напередодні аналогічне рішення ухвалила влада міста Суми та Тернополя.

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