В Черновцах запретили деятельность церквей, имеющих связь с Россией

"Депутаты Черновицкого областного совета считают деятельность религиозных организаций (объединений), имеющих доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором (Россией), запрещенной на территории Черновицкой области", - говорится в заявлении.

Согласно проекту решения, областная администрация должна проанализировать, используют ли законно религиозные организации храмы и церкви, которые им передали в бесплатное пользование.

"В частности, провести анализ и принять соответствующие меры по законности использования культовых зданий и имущества государственной собственности, переданных в собственность (возвращенных в безвозмездное пользование) религиозным организациям (обществам), имеющим доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором", - прилагается в сообщении.

Ранее мы писали, что Винницкий областной совет разорвал с УПЦ Московского патриархата договоры аренды земельных участков и запретил их использование.

Добавим, накануне аналогичное решение приняли власти города Сумы и Тернополя.

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