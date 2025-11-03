У Чернівцях визначились із датою старту опалювального сезону: коли дадуть тепло

Старт опалювального сезону у Чернівцях

"Виконавчий комітет ухвалив рішення розпочати опалювальний сезон у житловому фонді. Тепло в будинки чернівчан подадуть уже з 4 листопада", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що традиційно побутовим споживачам вмикають опалення, коли на вулиці протягом трьох днів температура повітря тримається нижче +8 градусів. Зазвичай, тепло спершу подають у лікарні, школи, садочки та інші соціальні заклади, а тоді уже жителям.

Тепло у Чернівцях подадуть 4 листопада (скриншот)

Опалювальний сезон в Україні

З кінця жовтня в Україні почали подавати тепло побутовим споживачам. Міськради самі вирішують, коли розпочинати опалювальний сезон.

Тепло у же подали у Львові, Тернополі, Сумщині та 17 громадах Харківщини. У Києві теплопостачання дали із 29 жовтня.

Ще кілька областей заявили про старт опалювального сезону для соціальних закладів, а от для побутових споживачів його не розпочинатимуть, поки дозволятимуть погодні умови.

Додамо, що у Львівській області опалення подали вже у 72 громадах, що становить 99%. До теплопостачання підключили більшість садочків, шкіл і лікарень. Натомість у Полтаві опалювальний сезон стартує пізніше - 3 листопада, після стійкого зниження середньодобової температури до +8 градусів.