У Чернівцях підпалили одну з найвідоміших у світі синагог (фото)

У Чернівцях чоловік підпалив релігійні книги в 180-річній синагозі. Поліція оперативно затримала підозрюваного, який раніше вже намагався підпалити храм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на офіційному каналі Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.
У передмісті Чернівців - Садгорі - невідомий чоловік проник до історичної садгорської синагоги та підпалив частину книг. Правоохоронці швидко прибули на місце й затримали порушника.
За даними поліції, близько місяця тому цей самий чоловік уже намагався підпалити місцеву церкву. Попередньо, він має ознаки психічної нестабільності. Збитки та кваліфікацію інциденту зараз встановлюють слідчі.
Садгірська синагога є однією з центральних святинь династії Садигура, заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Тут родинна резиденція кількох поколінь найвищих релігійних авторитетів династії Фрідманнів у Садгорі
Її збудовано приблизно 180 років тому. У 2017 році споруду реставрували у мавританському стилі, відновивши історичний вигляд та архітектурні елементи.
