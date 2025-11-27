UA

У Чернівцях підпалили одну з найвідоміших у світі синагог (фото)

Фото: історична синагога садгірських хасидів (t.me/UJCUkraine)
Автор: РБК-Україна

У Чернівцях чоловік підпалив релігійні книги в 180-річній синагозі. Поліція оперативно затримала підозрюваного, який раніше вже намагався підпалити храм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на офіційному каналі Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

У передмісті Чернівців - Садгорі - невідомий чоловік проник до історичної садгорської синагоги та підпалив частину книг. Правоохоронці швидко прибули на місце й затримали порушника.

Фото: синагога садгірських хасидів після пожежі (t.me/UJCUkraine)

За даними поліції, близько місяця тому цей самий чоловік уже намагався підпалити місцеву церкву. Попередньо, він має ознаки психічної нестабільності. Збитки та кваліфікацію інциденту зараз встановлюють слідчі.

Фото: синагога садгірських хасидів після пожежі (t.me/UJCUkraine)

Садгірська синагога: що про неї відомо

Садгірська синагога є однією з центральних святинь династії Садигура, заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Тут родинна резиденція кількох поколінь найвищих релігійних авторитетів династії Фрідманнів у Садгорі

Її збудовано приблизно 180 років тому. У 2017 році споруду реставрували у мавританському стилі, відновивши історичний вигляд та архітектурні елементи.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівецькій області в результаті пожежі загинули троє дітей.

Також РБК-Україна писало, що сталась пожежа в приватному будинку у Волинській області. Тоді загинули двоє дітей.

Також нещодавно правоохоронці затримали трьох неповнолітніх, які причетні до нападу на представника єврейської громади у Києві.

