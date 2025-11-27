У Чернівцях підпалили одну з найвідоміших у світі синагог (фото)

У передмісті Чернівців - Садгорі - невідомий чоловік проник до історичної садгорської синагоги та підпалив частину книг. Правоохоронці швидко прибули на місце й затримали порушника.

Фото: синагога садгірських хасидів після пожежі (t.me/UJCUkraine)

За даними поліції, близько місяця тому цей самий чоловік уже намагався підпалити місцеву церкву. Попередньо, він має ознаки психічної нестабільності. Збитки та кваліфікацію інциденту зараз встановлюють слідчі.

Садгірська синагога: що про неї відомо

Садгірська синагога є однією з центральних святинь династії Садигура, заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Тут родинна резиденція кількох поколінь найвищих релігійних авторитетів династії Фрідманнів у Садгорі

Її збудовано приблизно 180 років тому. У 2017 році споруду реставрували у мавританському стилі, відновивши історичний вигляд та архітектурні елементи.