В Волынской области при пожаре погибли дети

Иллюстративное фото (cv.dsns.gov.ua)

Погибли двое детей, 2014 и 2017 года рождения

В Волынской области при пожаре в доме, который произошел ночью 27 февраля, погибли 2 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, после 2-х часов ночи в селе Белашов произошел пожар в жилом деревянном доме. На момент прибытия спасателей пожар достиг крыши и охватил весь дом.

"Соседи сообщили, что в доме могут находиться двое детей. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных водяных ствола, для локализации пожара понадобилось 55 минут", - рассказали в службе.

Отмечается, что в одной из комнат сгоревшего дома спасатели обнаружили тела двух детей - мальчика 2014 года рождения и девочку 2017 г.н.

Предварительно, пожар произошел в результате недостатков конструкции печного отопления. Сейчас обстоятельства гибели детей и причина пожара устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 26 февраля в Киеве на Троещине произошел пожар на территории автогаражного кооператива. Загорелись поддоны и тара на площади 100 квадратных метров, после чего огонь распространился на грузовые автоприцепы. В результате инцидента никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Николаеве 24 февраля произошел пожар в многоэтажке на улице Защука. Сначала загорелся балкон на четвертом этаже, но из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на квартиру.