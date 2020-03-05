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В Черновицкой области при пожаре погибли трое детей

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 09:35
В Черновицкой области при пожаре погибли трое детей
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожар произошел в селе Ленкивцы 5 марта

В Черновицкой области в результате пожара погибли четыре человека, среди них трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел 5 марта в селе Ленкивцы в частном жоме. Пожар самоликвидировался, причины возгорания не сообщаются.

"5 марта в с. Ленкивцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека из них 3 ребенка 2013, 2014 и 2017 рождени", - сообщили в ГСЧС.

Для разбора завалов были привлечены 8 спасателей и 1 единица техники.

Напомним, в конце февраля произошел пожар в частном доме в Волынской области. Тогда погибли двое детей 2014 и 2017 года рождения.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Набережно-Корчеватской в результате пожара в люке теплотрассы погибли трое людей. Причиной пожара стал загоревшийся мусор.

Кроме этого сообщалось, что днями в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате возгорания эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.

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