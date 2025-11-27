RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Черновцах подожгли одну из самых известных в мире синагог (фото)

Фото: историческая синагога садгорских хасидов (t.me/UJCUkraine)
Автор: РБК-Украина

В Черновцах мужчина поджег религиозные книги в 180-летней синагоге. Полиция оперативно задержала подозреваемого, который ранее уже пытался поджечь храм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на официальном канале Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

В пригороде Черновцов - Садгоре - неизвестный мужчина проник в историческую садгорскую синагогу и поджег часть книг. Правоохранители быстро прибыли на место и задержали нарушителя.

Фото: синагога садгорских хасидов после пожара (t.me/UJCUkraine)

По данным полиции, около месяца назад этот же человек уже пытался поджечь местную церковь. Предварительно, он имеет признаки психической нестабильности. Убытки и квалификацию инцидента сейчас устанавливают следователи.

Фото: синагога садгорских хасидов после пожара (t.me/UJCUkraine)

Садгорская синагога: что о ней известно

Садгорская синагога является одной из центральных святынь династии Садигура, основанной раввином Исраэлем из Ружина. Здесь семейная резиденция нескольких поколений высших религиозных авторитетов династии Фридманов в Садгоре

Она построена примерно 180 лет назад. В 2017 году сооружение реставрировали в мавританском стиле, восстановив исторический вид и архитектурные элементы.

 

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области в результате пожара погибли трое детей.

Также РБК-Украина писало, что произошел пожар в частном доме в Волынской области. Тогда погибли двое детей.

Также недавно правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые причастны к нападению на представителя еврейской общины в Киеве.

