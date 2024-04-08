У Чернівцях чоловік підірвав гранату у квартирі, його госпіталізували

Як повідомляється, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир по вулиці Текстильників вибухнув невідомий предмет.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські попередньо з’ясували, що 38-річний уродженець Вижницького району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кинув у квартирі співмешканки гранату.

Унаслідок вибуху чоловік отримав травми кінцівок. Жінка, яка на момент вибуху перебувала у приміщенні, не травмувалась.

Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та працівників поліції.

Здійснюючи першочергові поліцейські заходи, правоохоронці виявили у помешканні ще один предмет, ззовні схожий на гранату. Речові докази поліцейські вилучили та направили для проведення експертиз до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Також унаслідок вибуху частково пошкоджено двері та підлогу квартири.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Фото: у Чернівцях чоловік підірвав гранату у квартирі (cv.npu.gov.ua)