У Харкові чоловік через ревнощі підірвав гранату в магазині

Невідомий чоловік підірвав гранату у приміщенні магазину у Новобаварському районі міста Харків. Інцидент трапився 21 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Як розповіли у поліції, близько 18:00 до відділу надійшов виклик від продавця магазину. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що до продавчині прийшов її 32-річний співмешканець.

В ході конфлікту на ґрунті ревнощів чоловік кинув у приміщення магазину страйкбольну гранату.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі його затримано.

Нагадаємо, у середині грудня у Закарпатській області депутат підірвав гранати в будівлі сільради. Внаслідок інциденту десятки людей отримали поранення.

Також РБК-Україна повідомляло, що у приватному секторі Подільського району Києва внаслідок вибуху гранати загинула людина. Було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з додатковою позначкою "нещасний випадок".

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