Чернівці будуть з водою навіть у блекаут: водоканал розробив чотири сценарії роботи

Зі скількох джерел водозабору подається вода

Генеральний директор КП "Чернівціводоканал" Іван Рус розповів під час пресконференції, що водопостачання в місті не зупиниться навіть за умов повного блекауту.

Він пояснив, що вода буде подаватись у домівки чернівчан завдяки:

чотирьом джерелам водозабору;

сформованим спеціалістами алгоритмам дій.

Які сценарії роботи без електроенергії розробило КП

Повідомляється, що на випадок тривалої відсутності електроенергії комунальне підприємство розробило сценарії роботи:

на 1 день;

на 3 дні;

на 7 днів;

на 14 днів.

Очільник КП "Чернівціводоканал" Іван Рус під час пресконференції (фото: facebook.com/cvcouncil)

Так, якщо світла не буде впродовж доби, водопостачання в місті буде, хоча:

на верхніх поверхах може знизитися тиск;

вода може зникнути через деякий час.

Після трьох діб і довше можуть запровадити графіки подачі води.

"Про них ми повідомимо заздалегідь", - уточнили в Чернівецькій міській раді.

Якщо місто залишиться без електрики на 7-14 днів - графіки будуть неминучими (через невизначеність із запасами пального).

При цьому - в разі тривалої відсутності світла - для мікрорайонів, де тимчасово не буде води, водоканал організує підвіз питної води:

власними цистернами;

із залученням приватних підприємців.

Читайте також: Чи можна пити воду з крана: пояснення "Київводоканалу" про ситуацію в столиці

Чи готові комунальники до аварійних вимкнень світла

Мешканцям і гостям міста розповіли, що для критичних потреб:

вже залучили 2 МВт генераторної потужності;

підключають ще 1 МВт;

використовують сонячну станцію на 150 кВт (яку до кінця року планують розширити ще на 0,6 МВт).

"Нещодавнє аварійне вимкнення світла довело готовність комунальників", - наголосили у Чернівецькій міській раді.

Уточнюється, що водоканал при цьому:

перейшов на генератори за лічені хвилини;

втримав воду в мережі.

"Зараз фахівці вирішують питання живлення для 22 станцій підкачки, щоб під час відключень вода доходила і на верхні поверхи", - підсумували у прес-службі міської ради.