Черновцы будут с водой даже в блэкаут: водоканал разработал четыре сценария работы

Жители Черновцов не останутся без воды даже во время блэкаута. Коммунальщики уже разработали потенциальные сценарии работы - на случай отключений света разной продолжительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Черновицкого городского совета (ЧГС) в Facebook.
Генеральный директор КП "Черновцыводоканал" Иван Рус рассказал во время пресс-конференции, что водоснабжение в городе не остановится даже при условии полного блекаута.
Он объяснил, что вода будет подаваться в дома черновчан благодаря:
Сообщается, что на случай длительного отсутствия электроэнергии коммунальное предприятие разработало сценарии работы:
Так, если света не будет в течение суток, водоснабжение в городе будет, хотя:
После трех суток и дольше могут ввести графики подачи воды.
"О них мы сообщим заранее", - уточнили в Черновицком городском совете.
Если город останется без электричества на 7-14 дней - графики будут неизбежны (из-за неопределенности с запасами топлива).
При этом - в случае длительного отсутствия света - для микрорайонов, где временно не будет воды, водоканал организует подвоз питьевой воды:
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Жителям и гостям города рассказали, что для критических потребностей:
"Недавнее аварийное отключение света доказало готовность коммунальщиков", - подчеркнули в Черновицком городском совете.
Уточняется, что водоканал при этом:
"Сейчас специалисты решают вопрос питания для 22 станций подкачки, чтобы во время отключений вода доходила и на верхние этажи", - подытожили в пресс-службе городского совета.
Напомним, ранее мы рассказывали, как подготовить дом к холодам и зиме во время войны (что советуют в ГСЧС).
Тем временем в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье в Украине стать долгосрочной проблемой.
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