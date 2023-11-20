У Чернівецькій області затримали організаторів каналу виїзду ухилянтів за кордон

Члени злочинного угруповання створили на Буковині канал незаконного виїзду за межі України чоловіків призовного віку, та "заробляли" на ухилянтах понад 100 тисяч доларів на місяць.

"За гроші фігуранти переводили ухилянтів до сусідньої європейської країни через заздалегідь підготовлені "лісові стежки"", - йдеться у публікації.

За даними слідства, члени банди, щоб схилити військовозобов'язаних до втечі з країни, "гарантували надійність маршрутів" в обхід КПП, а також обіцяли клієнтам "захист" від правосуддя у разі затримання під час таких переходів кордону.

Хто входив у банду

Було затримано організатора незаконного каналу припинення держкордону та чотирьох його спільників.

"За даними слідства, угруповання створив 44-річний мешканець Буковини. До незаконної діяльності він залучив своїх знайомих, серед яких були особи з кримінальним минулим. Так, наприклад, один з учасників банди раніше неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів", - розповіли СБУ

Як "працювали" організатори каналу для втечі ухилянтів

Фігуранти підшукували потенційних призовників та пропонували допомогти втекти за кордон, а вартість "послуг" оцінювалася від 3 до 5 тисяч доларів - залежно від терміновості.

"У цю суму входило консультування клієнтів щодо поведінки під час прихованого перетину держкордону та їх "супровід" до сусідньої країни", - повідомили у спецслужбі.

Що загрожує членам банди

Всім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Виїзд чоловіків призовного віку з України

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Нещодавно у Держприкордонслужбі розповіли про затримання ухилянта, який витратив 10 тисяч доларів на купівлю фальшивих документів для виїзду до Словаччини, але отримав кримінальну відповідальність.

До речі, раніше прикордонники також затримали банду, яка організувала "схему" втечі ухилянтів до Румунії за 5 тисяч доларів.

Також перед цим повідомлялося, що СБУ викрила ще п'ять злочинних схем, завдяки яким військовозобов'язані українці могли уникнути мобілізації чи втекти за кордон.

Крім того, днями правоохоронці викрили ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був чиновник ВЛК, який приписував чоловік за гроші хвороби.