В Черновицкой области задержали организаторов канала выезда уклонистов за границу

Члены преступной группировки создали на Буковине канал незаконного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста, и "зарабатывали" на уклонистах более 100 тысяч долларов в месяц.

"За деньги фигуранты переводили уклонистов в соседнюю европейскую страну через заранее подготовленные "лесные тропы"", - говорится в публикации.

По данным следствия, члены банды, чтобы склонить военнообязанных к бегству из страны, "гарантировали надежность маршрутов" в обход КПП, а также обещали клиентам "защиту" от правосудия в случае задержания во время таких переходов границы.

Кто входил в банду

Были задержаны организатор незаконного канала пресечения госграницы и четыре его сообщника.

"По данным следствия, группировку создал 44-летний житель Буковины. К незаконной деятельности он привлек своих знакомых, среди которых были люди с криминальным прошлым. Так, например, один из участников банды ранее неоднократно отбывал наказание за совершение тяжких преступлений", - рассказали в СБУ.

Как "работали" организаторы канала для бегства уклонистов

Фигуранты подыскивали потенциальных призывников и предлагали помочь сбежать за границу, а стоимость "услуг" оценивалась от 3 до 5 тысяч долларов - в зависимости от срочности.

"В эту сумму входило консультирование клиентов по поведению во время скрытого пересечения госграницы и их "сопровождение" в соседнюю страну", - сообщили в спецслужбе.

Что грозит членам банды

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой).

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Выезд мужчин призывного возраста из Украины

После полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Недавно в Госпогранслужбе рассказали о задержании уклониста, который потратил 10 тысяч долларов на покупку фальшивых документов для выезда в Словакию, но получил уголовную ответственность.

К слову, ранее пограничники также задержали банду, организовавшую "схему" бегства уклонистов в Румынию за 5 тысяч долларов.

Также перед этим сообщалось, что СБУ разоблачила еще пять преступных схем, благодаря которым военнообязанные украинцы могли избежать мобилизации или сбежать за границу.

Кроме того, на днях правоохранители разоблачили еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВВК, который приписывал мужчина болезни за деньги.