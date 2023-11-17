СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів, серед ділків "борець з корупцією"
Правоохоронці викрили ще п'ять злочинних схем, завдяки яким військовозобов'язані українці могли уникнути мобілізації або втекти за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ затримала 7 організаторів схем, серед них таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за "борця з корупцією". Ухилянти могли втекти за кордон за суму до 7 тисяч доларів. Вартість залежала від терміновості виїзду та "способу" незаконного перетину кордону.
- Чернівці
СБУ затримала місцевого бізнесмена, який за гроші переводив потенційних призовників до сусідньої країни "лісовими стежками". Під час спілкування з клієнтами шахрай називав себе "радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ".
- Черкаси
Спіймали медпрацівницю, яка за гроші пропонувала оформити дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності. Завдяки таким документам чоловіки хотіли виїхати з України як супроводжуючі особи.
- Львів
43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який проживає в Україні, через посередників намагався знайти охочих до ухилення від мобілізації.
Фігурант за гроші пропонував зробити фіктивні пенсійні посвідчення з інвалідності.
- Вінницька область
СБУ затримала двох місцевих жителів. Вони на човнах переправляли ухилянтів через прикордонну річку. За додаткову плату у розмірі тисячі євро ділки обіцяли своїм клієнтам оформити документи для подальшої легалізації за кордоном.
- Рівненська область
Двоє чоловіків у тандемі відправляли військовозобов'язаних до ЄС. Один з них шукав клієнтів, а інший переправляв втікачів через так звану "зеленку".
За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Фото: СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів (ssu.gov.ua)
Скандали з ухилянтами
Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був посадовець ВЛК, який приписував чоловік хвороби за гроші.
Раніше на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.
А співробітники ДБР спіймали "на гарячому" правоохоронця у Волинській області. Він за 8 тисяч доларів відправляв ухилянтів за кордон під виглядом інвалідів.
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