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СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів, серед ділків "борець з корупцією"

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 12:50
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СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів, серед ділків "борець з корупцією" Фото: СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще п'ять злочинних схем, завдяки яким військовозобов'язані українці могли уникнути мобілізації або втекти за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

СБУ затримала 7 організаторів схем, серед них таксист-іноземець, посадовиця лікарні та псевдоактивіст, який видавав себе за "борця з корупцією". Ухилянти могли втекти за кордон за суму до 7 тисяч доларів. Вартість залежала від терміновості виїзду та "способу" незаконного перетину кордону.

  • Чернівці

СБУ затримала місцевого бізнесмена, який за гроші переводив потенційних призовників до сусідньої країни "лісовими стежками". Під час спілкування з клієнтами шахрай називав себе "радником голови комітету з питань запобігання корупції в підрозділах ЗСУ".

  • Черкаси

Спіймали медпрацівницю, яка за гроші пропонувала оформити дружинам військовозобов’язаних оформити фіктивну групу інвалідності. Завдяки таким документам чоловіки хотіли виїхати з України як супроводжуючі особи.

  • Львів

43-річний громадянин однієї з країн Південного Кавказу, який проживає в Україні, через посередників намагався знайти охочих до ухилення від мобілізації.

Фігурант за гроші пропонував зробити фіктивні пенсійні посвідчення з інвалідності.

  • Вінницька область

СБУ затримала двох місцевих жителів. Вони на човнах переправляли ухилянтів через прикордонну річку. За додаткову плату у розмірі тисячі євро ділки обіцяли своїм клієнтам оформити документи для подальшої легалізації за кордоном.

  • Рівненська область

Двоє чоловіків у тандемі відправляли військовозобов'язаних до ЄС. Один з них шукав клієнтів, а інший переправляв втікачів через так звану "зеленку".

За всіма викритими фактами тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Фото: СБУ прикрила ще 5 схем для ухилянтів (ssu.gov.ua)

Скандали з ухилянтами

Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був посадовець ВЛК, який приписував чоловік хвороби за гроші.

Раніше на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.

А співробітники ДБР спіймали "на гарячому" правоохоронця у Волинській області. Він за 8 тисяч доларів відправляв ухилянтів за кордон під виглядом інвалідів.

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