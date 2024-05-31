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У Чернівецькій області "задули" з балончика представників ТЦК: один з них в лікарні

Фото: у Чернівецькій області "задули" з балончика представників ТЦК (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

В Чернівецькій області представників ТЦК "задули" з газового балончика під час проведення військовослужбовцями заходів з оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

За даними військових, сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП.

Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.

Наслідки нападу

У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано.

Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади.

"Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних діють відповідно до чинного законодавства. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", - наголосили військові.

Напади на представників ТЦК

Нагадаємо, що наприкінці квітня у Чернівецькій області група цивільних напала на військовослужбовця територіального центру комплектування. Тоді військовий, щоб захиститися, відкрив вогонь.

Крім того, ми писали, що схожий випадок стався У Дніпропетровській області. Там цивільний чоловік з ножем поранив співробітника ТЦК.

Зовсім нещодавно ми повідомляли, що у Харкові сталася бійка між цивільними та військовими. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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