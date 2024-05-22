У Харкові сталася бійка між цивільними та військовими: у ТЦК відреагували

У соціальних мережах, сьогодні, 22 травня, оприлюднили відео конфлікту між цивільними чоловіками та представниками ТЦК. Інцидент стався у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями. У обласному ТЦК розпочали внутрішню перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

Попередньо встановлено, що конфлікт розпочався через застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння, фізичної сили проти військовослужбовців.

Провокативні напади супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових.

У ТЦК зазначили, що при цьому у мережі розповсюджується лише фрагмент відео щодо ситуації, зазначені вище епізоди відсутні.

У результаті нападу поки не встановлених цивільних осіб постраждав солдат роти охорони, якому були завдані тілесні ушкодження. Зокрема, накладені шви на забійну рану у районі вилиці.

"У ТЦК цей військовий проходить службу після важкого поранення, яке він отримав у лютому 2023 року. Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку", - зазначили у ТЦК.

Там додали, що після відкриття кримінального провадження командування надаватиме повне сприяння роботі правоохоронних органів.

"Водночас командування та особовий склад Харківського ОТЦК засуджує дії військовослужбовців, які піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою. Вони не мали, попри агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння", - наголосили у ТЦК.

Наразі призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи.