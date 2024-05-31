В Черновицкой области "задули" из баллончика представителей ТЦК: один из них в больнице

По данным военных, сегодня, 31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по уведомлению военнообязанный гражданский гражданин совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП.

Нападающий сопротивлялся и был задержан до приезда представителей полиции.

Последствия нападения

В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь и госпитализирована.

Пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады.

"Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркнули военные.