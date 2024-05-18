У Дніпропетровській області чоловік з ножем поранив співробітника ТЦК
В Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника ТЦК. Військовослужбовець в результаті отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.
Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад на сержанта Збройних сил України.
У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки.
Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Наразі співробітники Національної поліції затримали нападника.
Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.
Через інцидент відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.
"Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану", - наголосили в Сухопутних військах.
Новий закон про мобілізацію
Нагадаємо, від сьогодні, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію.
У своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, що змінилося у процесі мобілізації та чи є нові штрафи для ухилянтів.
Ми також повідомляли, що відсьогодні українці можуть оновити військові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПах, або через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+.
Загалом згідно з новим законом, українці мають 60 днів на оновлення даних зручним для них способом.
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