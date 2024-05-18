У Дніпропетровській області чоловік з ножем поранив співробітника ТЦК

В Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника ТЦК. Військовослужбовець в результаті отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

"Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєного стану", - наголосили в Сухопутних військах.

Через інцидент відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство.

У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки.

Сьогодні, 18 травня, у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад на сержанта Збройних сил України.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, від сьогодні, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію.

У своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, що змінилося у процесі мобілізації та чи є нові штрафи для ухилянтів.

Ми також повідомляли, що відсьогодні українці можуть оновити військові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПах, або через електронний кабінет військовозобов'язаного, скориставшись додатком Резерв+.

Загалом згідно з новим законом, українці мають 60 днів на оновлення даних зручним для них способом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.