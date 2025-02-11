У Чернівецькій області з’явився новий туристичний маршрут: чим він особливий (фото)

У Вижницькому районі Чернівецької області з’явилася нова екологічна стежка "До Вартових Недеї". Маршрут, що простягається від села Мигово до селища Берегомет, має протяжність 4 кілометри та підходить для мандрівників будь-якого рівня підготовки.

За даними Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, нову стежку вже обстежили гірські рятувальники спільно з працівниками Національного природного парку "Вижницький". Вони визначили небезпечні ділянки, перевірили складні підйоми та тематичні зупинки, а також оцінили якість маркування маршруту.

Таким чином, буковинці та гості області отримали ще одну мальовничу локацію для активного відпочинку, що дозволить насолодитися красою Карпат і провести час на природі у безпечних умовах.