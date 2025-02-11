В Черновицкой области появился новый туристический маршрут: чем он особенный (фото)

В Черновицкой области появился новый туристический маршрут. Экологическая тропа простирается от села Мигово до поселка Берегомет.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкого областного совета.
В Вижницком районе Черновицкой области появилась новая экологическая тропа "К Стражам Недеи". Маршрут, который простирается от села Мигово до поселка Берегомет, имеет протяженность 4 километра и подходит для путешественников любого уровня подготовки.
По данным Главного управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, новую тропу уже обследовали горные спасатели совместно с работниками Национального природного парка "Вижницкий". Они определили опасные участки, проверили сложные подъемы и тематические остановки, а также оценили качество маркировки маршрута.
Таким образом, буковинцы и гости области получили еще одну живописную локацию для активного отдыха, что позволит насладиться красотой Карпат и провести время на природе в безопасных условиях.
Напомним, зимний отдых в Карпатах остается очень популярным зимой 2025 года. Аналитики отмечают, что в этом сезоне значительно вырос спрос на аренду жилья. РБК-Украина рассказывало, какая стоимость жилья в этом году на горнолыжных курортах Украины.
РБК-Украина также писало, что ГСЧС Украины напомнила жителям нашей страны о значительном снижении температуры и морозной погоде, охватившей большинство областей. В связи с этим украинцам рекомендуют придерживаться нескольких простых правил, которые помогут предотвратить переохлаждение и обморожение.
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