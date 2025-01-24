Зимовий відпочинок в Україні: як змінилися ціни на оренду житла на гірськолижних курортах
Зимовий відпочинок на гірськолижних курортах України взимку 2025 року залишається дуже популярним. Аналітики фіксують зростання попиту на оренду житла у цьому сезоні.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані "OLX Нерухомість".
Ціни на житло на популярних курортах
Ціни на оренду житла на більшості курортів залишаються стабільними, а зростання кількості оголошень і попиту свідчать про розвиток гірськолижної інфраструктури. Західні регіони України продовжують активно інвестувати в туризм, використовуючи стабільну безпекову ситуацію в регіоні.
Вартість житла цього року на гірськолижних курортах України:
- Ізки, Закарпатська область: медіанна ціна за будинки становить 600 гривень, готельні номери – 550 гривень, кімнати – 490 гривень;
- Пилипець, Закарпатська область: будинки – 3500 гривень, готельні номери – 1000 гривень;
- Мигово, Чернівецька область: будинки – 3500 гривень, номери – 4000 гривень, кімнати – 1500 гривень;
- Славсько, Львівська область: будинки – 2000 гривень, готелі – 875 гривень;
- Плав’я, Львівська область: найдешевша локація – 500 гривень за будь-яке житло;
- Подобовець, Закарпатська область: будинки – 3000 гривень, кімнати – 400 гривень;
- Вишка, Закарпатська область: будинки – 900 гривень, готелі – 1800 гривень;
- Поляниця (Буковель), Івано-Франківська область: найдорожчий напрямок. Будинки – 5750 гривень, готелі – 2000 гривень, кімнати – 1375 гривень.
Динаміка цін
Ціни на подобову оренду житла знизилися в Ізках на 50% і в Пилипці, Закарпатської області, на 25% порівняно з минулим сезоном.
У Мигово (Чернівецька область), Славському та Плавʼї (Львівська область) і Подобовці (Закарпатська область) медіанні ціни залишилися на рівні попереднього року.
Найбільше зростання вартості оренди зафіксовано у Вишці, Закарпатської області, де ціни подвоїлися. У Поляниці, Івано-Франківської області, оренда цього сезону подорожчала в середньому на 14%.
Кількість пропозицій і відгуків
Аналіз ринку подобової оренди житла на зимових курортах України показав зміну кількості пропозицій у сезоні 2024-2025 порівняно з попереднім періодом.
Локації зі зменшенням пропозицій:
- с. Подобовець (Закарпатська область): кількість оголошень зменшилась на 25%, але кількість відгуків майже не змінилася, знизившись лише на 4%;
- с. Вишка (Закарпатська область): пропозицій стало на 23% менше, а кількість відгуків зменшилася на 22%;
- с. Поляниця (Івано-Франківська область, 1.2 км від Буковелю): кількість оголошень скоротилась на 13%, але попит виріс – кількість відгуків збільшилась майже вдвічі.
Локації зі зростанням пропозицій:
- с. Плавʼя (Львівська область): найбільше зростання кількості оголошень – на 50%, відгуків теж стало більше у 2,2 раза;
- с. Славсько (Львівська область): кількість пропозицій зросла на 21%, а відгуків стало більше на 51%;
- с. Пилипець (Закарпатська область): оголошень на 25% більше, а кількість відгуків збільшилась у 2,5 раза;
- с. Ізки (Закарпатська область): кількість пропозицій виросла на 15%, відгуки – на 6%;
- с. Мигово (Чернівецька область): пропозицій стало на 13% більше, але відгуків додалося лише на 3%.
Нагадаємо, вартість гірськолижного відпочинку в Карпатах залежить від вибору курорту та сезону. Найвищі ціни традиційно спостерігаються під час новорічних свят, тоді як найдоступніші пропозиції – до середини грудня та після середини березня. РБК-Україна дізналося про актуальні ціни на катання на лижах у Карпатах цього сезону.
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