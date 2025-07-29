У Чернівецькій області стався землетрус: що відомо

Землетруси в Україні

Нагадаємо, 13 липня у Чернівецькій області також фіксували землетрус із трохи вищою магнітудою 2,6. А 27 липня в Україні зафіксували землетрус поблизу Полтави. Його магнітуда склала 2,9 за шкалою Рихтера, що також відносить його до класифікації "майже не відчутних".

Варто додати, що незначні сейсмічні коливання періодично фіксуються в регіонах Західної України, зокрема в Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях, через близькість до Карпатського сейсмоактивного поясу.

З початку 2025 році в Україні вже зафіксували щонайменше пів десятка землетрусів. Хоча всі поштовхи були незначними окремі регіони країни все ж мають потенціал до сейсмічної активності, яка може сягати 7 балів.

Детальніше про те, чи можуть вибухи під час війни провокувати землетруси в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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