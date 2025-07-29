В Черновицкой области произошло землетрясение: что известно

Землетрясения в Украине

Напомним, 13 июля в Черновицкой области также фиксировали землетрясение с чуть более высокой магнитудой 2,6. А 27 июля в Украине зафиксировали землетрясение вблизи Полтавы. Его магнитуда составила 2,9 по шкале Рихтера, что также относит его к классификации "почти неощутимых".

Стоит добавить, что незначительные сейсмические колебания периодически фиксируются в регионах Западной Украины, в частности в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, из-за близости к Карпатскому сейсмоактивному поясу.

С начала 2025 года в Украине уже зафиксировали по меньшей мере пол десятка землетрясений. Хотя все толчки были незначительными отдельные регионы страны все же имеют потенциал к сейсмической активности, которая может достигать 7 баллов.

Подробнее о том, могут ли взрывы во время войны провоцировать землетрясения в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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