Сегодня, 24 февраля в Черниговской области вводят комендантский час. Она будет действовать в регионе с 21:00 до 06:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
"Сейчас своим распоряжением я устанавливаю комендантский час на территории всей области с 21:00 до 06:00", - заявил Чаус.
В свою очередь он призвал граждан сохранять спокойствие.
"Мы должны быть на страже, должны ожидать любого развития событий. Но хочу, чтобы вы знали: ВСУ защищают Чернигов, другие населенные пункты и достойно принимают вызовы от российских врагов", - добавил Чаус.
Он также отметил, что в случае поступления информации из общественного телевидения, официальных источников, необходимо доверять и реагировать адекватно.
"Не доверяйте недостоверным источникам", - резюмировал Чаус.
Напомним, после вторжения российских войск на территорию Украины ряд городов перешел в режим комендантского часа.
В частности, его объявили в Киеве и области, Николаевской, Черкасской области и Днепре.
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