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В Днепре и области ввели комендантский час

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Днепр, Четверг 24 февраля 2022 17:40
В Днепре и области ввели комендантский час Фото: Борис Филатов (fаcebook.com/Borys Filatov)
Автор: Андрей Вырва

В Днепре и области с 24 февраля вводится комендантский час. Она будет действовать с 22:00 до 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Информатор.

По правилам комендантского часа, если человек находится на улице без разрешения или основательных причин, то комендантский патруль имеет право его задержать для проверки документов и установить причину нарушения комендантского часа.

Ранее комендантский час ввели в Киеве, Черкасской области и Харькове.

Как сообщало РБК-Украина ранее, российские оккупанты вторглись в Чернобыльскую АЭС, боевики пытаются спровоцировать экологическую катастрофу.

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