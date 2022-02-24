У Чернігівській області вводять комендантську годину

"Зараз своїм розпорядженням я встановлюю комендантську годину на території усієї області з 21:00 до 06:00", - заявив Чаус.

Своєю чергою він закликав громадян зберігати спокій.

"Ми маємо бути на сторожі, маємо очікувати будь-якого розвитку подій. Але хочу, щоб ви знали: ЗСУ захищають Чернігів, інші населені пункти і гідно приймають виклики від російських ворогів", - додав Чаус.

Він також зазначив, що у випадку надходження інформації із суспільного телебачення, офіційних джерел, необхідно довіряти і реагувати адекватно.

"Не довіряйте недостовірним джерелам", - резюмував Чаус.