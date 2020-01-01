У Чернігівській області сталася пожежа в житловому будинку, є жертва

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

Ймовірною причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальної печі

У середу вранці, першого січня, в селі Виповзів Чернігівській області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якого загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, о 7:45 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу.

"Спільними діями о 08:25 пожежу було локалізовано, а о 10:00 остаточно ліквідовано. Під час гасіння рятувальники виявили в одній з кімнат будинку тіло господаря, 1954 року народження. Ймовірною причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації нагрівальної печі. Всього на гасіння пожежі було залучено 11 осіб та 2 одиниці спеціальної техніки ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпрі напередодні новорічної ночі сталася пожежа в житловому будинку. Після прибуття на місце пожежі рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті одноповерхового будинку. Під час гасіння пожежі виявлено тіла двох загиблих чоловічої статі.

Також РБК-Україна писало, що 30 грудня в Донецькій області виникла пожежа в міському наркологічному диспансері міста Краматорська. Причина пожежі встановлюється.